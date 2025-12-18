قتلى بتحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الأميركي

شفق نيوز- متابعة

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، يوم الخميس، بتحطم طائرة من طراز "سيسنا سي 550"، أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي حوالي الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، ما أسفر عن وقوع قتلى.

وأكد مكتب قائد الشرطة وقوع عدة وفيات واندلاع حريق كبير إثر تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في كارولاينا الشمالية.

ويقوم كل من المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في حادث مدينة ستيتسفيل التي تقع على بعد نحو 72 كيلومترا شمال مدينة شارلوت.

وأفاد مطار ستيتسفيل الإقليمي على موقعه الإلكتروني بأن المطار يوفر مرافق للطيران للشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في أميركا والعديد من فرق سباق السيارات ناسكار.

ولم تؤكد السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، كما لا يعرف بعد ما إذا كان هناك ناجون أو هوية الركاب وقت الحادث.