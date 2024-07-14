الصومال.. قتلى بانفجار دموي خلال نهائي كأس أوروبا

شفق نيوز/ قتل انفجار إرهابي عددا من الشباب، في الصومال، تجمعوا لمشاهدة نهائي بطولة كأس أوروبا، ليلة الأحد.

وقُتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مقهى مكتظا بمقديشو، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن حسن، لوسائل الإعلام الرسمية: "التقارير الأولية للشرطة تشير إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين". وأعطى التلفزيون الوطني الصومالي حصيلة مماثلة.

وأشارت مصادر محلية أن مقهى "توب كوفي" كان يعرض نهائي بطولة كأس أوروبا بين إسبانيا وإنجلترا، حين انفجرت قربه سيارة مفخخة.

ونشرت وسائل إعلام محلّية صورا لكرة نارية ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء جرّاء الانفجار.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بأنّ الانفجار ناجم عن انتحاري أو سيّارة مفخّخة.

وسبق لحركة الشباب، وهي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، أن نفّذت في الماضي الكثير من التفجيرات وسواها من الهجمات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد المضطربة.

والسبت، قُتل 5 سجناء يُعتقد أنّهم من مقاتلي الجماعة المتطرّفة في تبادل لإطلاق النار خلال محاولة للفرار من السجن الرئيسي في مقديشو. كما قُتل ثلاثة حرّاس وجُرح 18، وفقا لسلطات السجن.