قتلى باشتباكات بين قسد وداعش في الرقة السورية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام والمرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الاثنين، بمقتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية.

وقالت سكاي نيوز عربية، إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا، اليوم، مركزا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي سوريا، مبينة أن اشتباكات اندلعت في مدينة الرقة، إثر تعرض مركز لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابع لـ"الإدارة الذاتية" في المدينة لهجوم من خلايا داعش.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عنصرين اثنين من قوات "الأسايش" قتلا.

والإدارة الذاتية هي الذراع المدني لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالي شرقها ووسطها.

وأشار المرصد إلى أن قوات "قسد" أعلنت استنفارا عسكريا وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة وحاصرتها بحثا عن مسلحي داعش.

وقال إن خلايا داعش شنت 199 هجوما ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع عام 2022.

ويأتي الهجوم الجديد في ظل تكثيف القوات الأميركية ضرباتها على داعش.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن قواتها نفذت 10 عمليات ضد بقايا التنظيم الإرهابي بسوريا.

وكانت مدينة الرقة مركزا لداعش، قبل أن تتمكن "قسد" بدعم من التحالف الدولي من طرد التنظيم الإرهابي في أكتوبر عام 2017.

ورغم أن سيطرة التنظيم على مناطق جغرافية في سوريا انتهت عمليا في 2019، إثر معركة الباغوز إلا أن التنظيم استمر في شن هجمات بين الفينة والأخرى.