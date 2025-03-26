قتلوا بـ"ظروف غامضة".. "الناتو" يكشف مصير 4 جنود أمريكيين اختفوا في ليتوانيا

شفق نيوز/ أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مساء اليوم الأربعاء، مصير الجنود الأمريكيين الأربعة الذين فقدوا أثناء التدريب في ليتوانيا أمس الثلاثاء، فيما أشار إلى أن تفاصيل الحادث "ما تزال غير واضحة".

وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، "بينما كنت أتحدث، وردت أنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "أفكارنا مع عائلاتهم وأحبائهم".

وأفاد بأن تفاصيل الحادث الذي وصفه بـ"الخبر المروع" لا تزال غير واضحة.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الليتوانية إنها تلقت تقريراً أمس الثلاثاء عن فقدان أربعة جنود أمريكيين ومركبة مجنزرة واحدة أثناء تدريب في شرق البلاد.

وتم نشر قوات ليتوانية وأجنبية بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر، للبحث عن المفقودين.

كما أعلن الجيش الأمريكي فقدان أربعة جنود في منطقة تدريب بساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي خارج العاصمة الليتوانية.

وذكر أنهم كانوا يتدربون بالقرب من بابراد في شرق ليتوانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

وجاء في البيان أن "الجنود وهم جميعاً من اللواء الأول فرقة المشاة الثالثة، كانوا يقومون بتدريب تكتيكي مقرر وقت وقوع الحادث".

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أمريكي ينتشرون بالتناوب.