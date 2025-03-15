قتلت أطفالها الثلاثة خنقاً ثم رمت بجثثهم والسبب "حالة نفسية"

شفق نيوز/ أقدمت أم مصرية، على قتل أبناءها الثلاثة خنقا ثم ألقت بجثثهم في منطقة أبو زعبل بالقليوبية شمال البلاد.

وبدأت المأساة، حين عثر أهلي المنطقة على جثث 3 أطفال أشقاء، فأبلغوا الشرطة، لتنتقل بعدها قوات الأمن إلى الموقع، وتكشف أن الأطفال الثلاثة قتلوا خنقاً.

وبحسب التحقيقات، فإن الأم وراء ارتكاب الجريمة وقتلت صغارها، إثر مرورها بحالة سيئة خاصة أنها تعاني من مرض نفسي.

وألقت السلطات الأمنية القبض على الأم المتهمة وأخطرت النيابة العامة بمصر، التي صرحت بدفن الجثامين عقب انتهاء الصفة التشريحية، كما كلفت الشرطة بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.