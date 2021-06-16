قبيل انطلاقها.. مرشحون ينسحبون من الانتخابات الإيرانية وخامنئي يوجه اتهاماً للغرب

شفق نيوز / أعلن مرشح الانتخابات الرئاسية في إيران علي رضا زاكاني، يوم الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات، لصالح المرشح الآخر ابراهيم رئيسي.

وقال زاكاني، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) "نظرا للإقبال الكبير على رئيسي، فانني اعتبره الأكثر أهلية وسأدلي بصوتي لصالحه، متطلعًا إلى تحقيق إصلاحات أساسية في البلاد من خلال اختياره".

يذكر أن المرشح "زاكاني" كان قد دخل السباق الرئاسي في البلاد بشعار تشكيل "حكومة المبادرة والاصلاح".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المرشح الرئاسي الاخر "محسن مهر علي زادة"، انسحابه من المنافسة الانتخابية القادمة في البلاد.

وبانسحاب زاكاني ومهر علي زادة، تبقى 5 مرشحين آخرين، من المرجح خوضهم الانتخابات الرئاسية في إيران، وهم (ابراهيم رئيسي، سعيد جليلي، محسن رضائي، امير حسين قاضي زادة هاشمي، عبدالناصر همتي.

وفي السياق، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، جميع الإيرانيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، عادا إياها "حدث مصيري في تاريخ البلاد".

ونوه خامنئي في كلمة متلفزة، إلى أن "ثمة وسائل إعلام معادية لإيران تسعى إلى تشويش أذهان المواطنين وجرهم لمقاطعة الانتخابات"، مبينا أن "ما تتعرض له الانتخابات الإيرانية من تدخلات وعداء، لم تشهده أي انتخابات أخرى في العالم".

وتابع قائلا إن "هناك وسائل إعلام إقليمية تتبع لدول في المنطقة لا تجري فيها أي انتخابات وشعوبها لا تعرف ما هو صندوق الاقتراع، وتنتقد الديمقراطية في إيران".

وأشار إلى أن "العدو يهدف إلى إيجاد شرخ بين الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية لكن الشعب سيفشل مخططه".

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 13 في إيران، بعد غد الجمعة (18 حزيران 2021)، بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية.