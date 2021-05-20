سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبيل الدخول بهدنة.. غانتس يعلن تصفية قيادات لـ"حماس" بـ"باطن الأرض وفوقها"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-20T05:00:45+0000
قبيل الدخول بهدنة.. غانتس يعلن تصفية قيادات لـ"حماس" بـ"باطن الأرض وفوقها"

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الماضية منذ بدء عمليات "حارس الأسوار" من تصفية مسؤولين كبار في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في باطن الأرض وفوقها على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها غانتس خلال جولة في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، حيث أضاف وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: "لا مأمن لاي إرهابي"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل التصرف بمسؤولية امنية وسياسية لتحقيق هدوء طويل المدى يتيح المجال امام تغيير الوضع في المنطقة ويعزز الجهات المعتدلة".

على صعيد متصل، قال مسؤولو حركة حماس لشبكة CNN إن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

وأشار قيادي في حماس إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.

وأضاف المسؤول أن المطالب العامة للشعب الفلسطيني ما تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل.

 

related

4 صواريخ إسرائيلية تدمر موقعاً لحماس في غزة

Date: 2021-05-14 16:15:42
4 صواريخ إسرائيلية تدمر موقعاً لحماس في غزة

مقتل قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة

Date: 2021-05-10 18:58:09
مقتل قيادي في حماس بغارات إسرائيلية على غزة

بايدن يضغط لإعادة الهدوء في الشرق الأوسط وواشنطن تحذر من السفر إلى إسرائيل

Date: 2021-05-14 05:20:22
بايدن يضغط لإعادة الهدوء في الشرق الأوسط وواشنطن تحذر من السفر إلى إسرائيل

قيادي بـ"حماس" يتوقع التوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة

Date: 2021-05-19 20:29:17
قيادي بـ"حماس" يتوقع التوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل في غزة

حرب الصواريخ تتصاعد.. المئات تتساقط على إسرائيل ومقتل قادة كبار بـ"القسام"

Date: 2021-05-12 14:02:05
حرب الصواريخ تتصاعد.. المئات تتساقط على إسرائيل ومقتل قادة كبار بـ"القسام"

اسرائيل تحت النار ... قصف فلسطيني متواصل وغير مسبوق

Date: 2021-05-14 13:58:24
اسرائيل تحت النار ... قصف فلسطيني متواصل وغير مسبوق

خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

Date: 2021-05-18 19:10:39
خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

فرنسا تقدم مبادرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

Date: 2021-05-19 04:55:00
فرنسا تقدم مبادرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة