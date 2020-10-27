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قبيل الانتخابات بأسبوع.. ترامب يتقدم على بايدن لأول مرة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-27T03:55:33+0000
قبيل الانتخابات بأسبوع.. ترامب يتقدم على بايدن لأول مرة

شفق نيوز/ أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدما ضئيلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه في السباق الرئاسي جو بايدن، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة "راسموسن" للأبحاث، إلى أن 48% من الأمريكيين يؤيدون ترامب، بينما يؤيد 47% منهم الديمقراطي جو بايدن.

وأعرب 3% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للمرشحين عن الأحزاب الصغرى، بينما لم يحدد 2% المرشح الذي يؤيدونه.

وجرى الاستطلاع في 24 و25 أكتوبر الجاري، وشمل 1500 من الناخبين وبلغت نسبة الخطأ 2.5%.

وأشار تقرير لمؤسسة "راسموسن" إلى أن ترامب تقدم على منافسه لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

من جهة أخرى، أجرت وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" استطلاعا آخر في 6 ولايات أمريكية، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق كبير في ويسكونسن وبهامش ضئيلفي ولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن تلعب تلك الولايات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل.

 

 


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