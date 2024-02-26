قبيل الانتخابات.. الرئيس الأمريكي "محبط" من وسائل الإعلام

شفق نيوز/ أفاد موقع "ذا هيل" الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن، محبط بشدة من وسائل الإعلام، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية "عالية المخاطر" التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال الموقع إن معسكر بايدن يتأرجح في التغطية الصحفية لشاغل المكتب البيضاوي الذي يسعى لإعادة انتخابه وسط مخاوف مستمرة بشأن ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 81 عامًا "لائقًا" لأربع سنوات أخرى.

وأشار الموقع إلى أن أنصار بايدن يرون أن وسائل الإعلام ومراسليها باتوا يركزون على زلات لسان الرئيس الكلامية المتكررة ويطرحون أسئلة تتعلق بعمر الرئيس، بينما يواجه خصمه المحتمل في نوفمبر دونالد ترامب العشرات من التهم الجنائية وسط حديثه عن تقويض التحالفات الدولية وشن حملة على المهاجرين وإمكانية السماح بالإجهاض من خلال حملته للرئاسية.

ونقل ما كتبه المحامي الشخصي للرئيس هذا الأسبوع في مقالة افتتاحية بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية والتي انتقد فيها التغطية الصحفية لتقرير المحقق الخاص الذي علق على استدعاء بايدن.

وقال في مقابلة تلفزيونية أجريت معه مؤخرًا، إن البيت الأبيض “منزعج للغاية” بشأن التقارير المتعلقة بعمر بايدن.

ونقل الموقع عن جون راينيش، الخبير الإستراتيجي الديمقراطي قوله: "كلما زاد زخم هذه الحملة ضد بايدن وكلما خلع البيت الأبيض "القفازات" وأصبح أكثر عدوانية، كلما كان حالهم أفضل".

واعتبر راينيش أن حملة بايدن "لم تكن حادة أو مقنعة أو عدوانية كما كان من الممكن أن تكون".

وأشار إلى أنه في مواجهة المخاوف بشأن ما إذا كان بايدن يمكن أن يخدم لفترة ولاية أخرى، فإن المزيد من الرد المباشر من معسكر الرئيس ضد التغطية الإعلامية والانتقادات ضد بايدن فإنه يمكن أن يساعد ذلك في بناء شعور بقوة بايدن".

وأضاف أنه يأمل أن "الأوان لم يفت بعد" للقيام بتحركات مضادة.

وكان المستشار الخاص روبرت هور قد أصدر تقريرًا مطولًا في وقت سابق من هذا الشهر خلص إلى أن بايدن لن يواجه أي اتهامات بسبب تعامله مع وثائق سرية منذ أن كان نائبًا للرئيس وعضوًا في مجلس الشيوخ.

وأوضح التقرير أيضًا الفروق بين قضية بايدن وقضية ترامب، الذي يواجه اتهامات في فلوريدا لاحتفاظه بمواد سرية ورفضه إعادتها عند مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.

ولكن، ما أثار استياء البيت الأبيض بحسب الموقع إنه تم تخصيص قدر كبير من التغطية الإعلامية لمقاطع مصورة تشكك في قدرة بايدن على تذكر متى توفي ابنه أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.

كما نقلت العديد من وسائل الإعلام بشكل مباشر الملخص التنفيذي لهور، الذي قال إن بايدن "احتفظ عمدًا" بوثائق سرية - وهي نقطة اختلف معها البيت الأبيض، حيث قرر هور أيضًا أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه أي اتهامات ضد الرئيس.

وأضاف الموقع أن إيان سامز، المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض، قد كتب إلى رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض - التي ليس لها سيطرة على تغطية وسائل الإعلام - منتقدًا التقارير المتعلقة بالنتائج التي توصل إليها المحقق الخاص.

ونقل ما كتبه سامز في رسالة بتاريخ 13 شباط/ فبراير "عندما تحدث أخطاء كبيرة في التغطية، مثل تحريف نتائج واستنتاجات تحقيق فيدرالي للرئيس الحالي، فمن الأهمية بمكان أن تتم معالجتها".

في المقابل وصفت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض ومراسلة شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية رسالة سامز بأنها "موجهة بشكل خاطئ" ووصفت استخدام القنوات الداخلية لنشر الرسالة بأنه "غير مناسب".

وفي بيان صدر في 12 شباط/ فبراير، انتقد تي جيه داكلو، أحد كبار مستشاري حملة بايدن، وسائل الإعلام بسبب "الهجمات غير المبررة والمثيرة على عمر الرئيس" بعد أن اقترح ترامب أنه سيسمح لروسيا بغزو دول حلفاء الناتو التي لم تسهم بما يكفي في الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أرسلت حملة بايدن بيانًا صحفيًا ينتقد صحيفة "نيويورك تايمز" بسبب "مراوغتها" حول تصريحات بايدن بشأن الاقتصاد، وأدار العديد من الديمقراطيين أعينهم على عنوان رئيسي لصحيفة "التايمز" حول جهود بايدن لإعفاء ديون القروض الطلابية، إذ وصفت الصحيفة الرئيس بأنه "محاصر" ليتم تغييره بعد ساعات.

وأفاد "ذا هيل" أن بايدن ظهر أمام الصحافة بشكل أقل تواترا من سلفه ترامب وفقا لبحث أجراه مشروع الرئاسة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

وتابع: "بايدن يعقد 11 مؤتمرًا صحفيًا في المتوسط سنويًا، بينما يعقد ترامب 22 مؤتمرًا صحفيًا في المتوسط. وقبله، كان الرئيس أوباما يعقد 20 مؤتمرًا صحفيًا في المتوسط سنويًا".

وشدد على أن إدارة بايدن عملت على بناء علاقة جيدة مع الصحفيين في تناقض صارخ مع إدارة ترامب، التي اتسمت بالمواجهة والهجمات ضد وسائل الإعلام وخصوصا "الأخبار المزيفة"، كما قال بيلت – ومن المرجح أن يكون معسكر الرئيس قد ابتعد عن الانتقادات الشديدة لتغطية البيت الأبيض للأحداث.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس بايدن وحلفاءه ربما يرون الآن أن المخاطر أكبر من أن يتراجعوا، حيث يسير ترامب على الطريق الصحيح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري وإعداد سباق 2024 "لمباراة العودة" بين ترامب وبايدن.

ونقل التقرير عن ليونارد شتاينهورن، أستاذ الاتصال العام في الجامعة الأمريكية قوله: "لا يحب أي رئيس أن يتعرض للانتقاد من قبل الصحفيين أو الإبلاغ عنه أو كتابة أي سلبيات عنه".

وأشار شتاينهورن إلى أن ترامب ومعسكره كانوا يحاولون تصوير بايدن على أنه كبير في السن في عام 2020 لكن ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا وهو أصغر من منافسه ببضع سنوات فقط، أصبح الآن بعمر بايدن نفسه خلال الدورة الأخيرة.

وقد واجه ترامب التدقيق بسبب بعض زلاته الأخيرة، بما في ذلك عندما خلط بين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) ومنافسته في الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية نيكي هيلي.