قبل مقتله بأيام.. الكشف عن رسالة "سرية" من خامنئي إلى نصرالله

شفق نيوز/ كشفت مصادر إيرانية، يوم الأربعاء، عن رسالة بعثها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله حذره فيها من خطة إسرائيلية لاغتياله قبل أيام من مقتله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر إيرانية، قولها إن خامنئي حذر نصرالله وطلب منه الخروج من لبنان قبل أيام من مقتله في غارة إسرائيلية، وإنه قلق للغاية في الوقت الحالي من اختراق إسرائيلي لأعلى الطبقات الحكومية في طهران، بحسب موقع "الحرة".

وأصيب النظام الإيراني بصدمة كبيرة بعد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الرد على هذه الضربة وما إذا كان الرد سيأتي من حزب الله أو من إيران نفسها.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول إيراني كبير، لـ"رويترز" إنه في أعقاب واقعة تفجير أجهزة اتصال لحزب الله في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، مباشرة أرسل خامنئي رسالة عبر مبعوث يطلب فيها من الأمين العام لحزب الله المغادرة إلى إيران، وأشار فيها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن إسرائيل لديها عملاء داخل حزب الله وتخطط لقتله.

وأضاف المسؤول أن المبعوث كان القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان الذي كان مع نصر الله في مخبئه عندما استهدفته قنابل إسرائيلية وقتل معه.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الجنرال عباس نيلفروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري، "قُتل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف زعيم حزب الله حسن نصرالله".

وقال مسؤول إيراني كبير إن خامنئي، وهو في مكان شديد التأمين داخل إيران منذ يوم السبت الماضي، هو من أصدر الأمر بإطلاق ما يقرب من 200 صاروخ على إسرائيل أمس الثلاثاء.

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن الهجوم كان رداً على مقتل نصرالله ونيلفروشان.