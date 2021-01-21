قبل ساعة من تولي بايدن .. ترامب يوقع صفقة سلاح ضخمة لصالح الإمارات

قالت مصادر مطلعة، إن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة أف-35 المقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة، قبل نحو ساعة فقط من تولي الرئيس جو بايدن السلطة، وفقا لوكالة رويترز.

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة، الأربعاء، فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلة أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية ولا سفارة الإمارات في واشنطن، على النبأ.

وذكر أحد المصادر أن الاتفاق تم توقيعه قبل نحو ساعة من تنصيب بايدن. ومنح الاتفاق الإمارات فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة، والذي خضع للتفاوض بين الجانبين.

وقالت المصادر إن الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع. وأضافت أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تأملان يوما ما في الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر، لكن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة أطال أمد المفاوضات.

وطائرات أف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب، للإمارات، كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.

وأفادت المصادر بأن حكومة الإمارات وقعت كذلك اتفاقا منفصلا لشراء 18 طائرة مسيرة، في ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتسليم الطائرات إف-35 المقاتلة لم يتأكد بعد، لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.