سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قبل ساعة من تولي بايدن .. ترامب يوقع صفقة سلاح ضخمة لصالح الإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-21T04:23:04+0000
قبل ساعة من تولي بايدن .. ترامب يوقع صفقة سلاح ضخمة لصالح الإمارات

قالت مصادر مطلعة، إن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة أف-35 المقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة، قبل نحو ساعة  فقط من تولي الرئيس جو بايدن السلطة، وفقا لوكالة رويترز.

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدن السلطة، الأربعاء، فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلة أف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية ولا سفارة الإمارات في واشنطن، على النبأ.

وذكر أحد المصادر أن الاتفاق تم توقيعه قبل نحو ساعة من تنصيب بايدن. ومنح الاتفاق الإمارات فرصة لقبول الجدول الزمني لتسليم الطائرات المقاتلة، والذي خضع للتفاوض بين الجانبين.

وقالت المصادر إن الإمارات أعدت أوراق الاتفاق منذ أكثر من أسبوع. وأضافت أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تأملان يوما ما في الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر، لكن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة أطال أمد المفاوضات.

وطائرات أف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب، للإمارات، كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.

وأفادت المصادر بأن حكومة الإمارات وقعت كذلك اتفاقا منفصلا لشراء 18 طائرة مسيرة، في ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتسليم الطائرات إف-35 المقاتلة لم يتأكد بعد، لكن الاقتراح الأولي الذي أرسلته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.

related

الجيش الايراني يحذر "العدو" بالقضاء عليه "خارج الحدود"

Date: 2019-06-19 20:34:19
الجيش الايراني يحذر "العدو" بالقضاء عليه "خارج الحدود"

"رعب في السعودية بعدما رفض النمر الأمريكي أن يزأر"

Date: 2019-09-22 10:21:18
"رعب في السعودية بعدما رفض النمر الأمريكي أن يزأر"

مستشار خامنئي يهاجم دولة خليجية ويلوح باستهداف القواعد الأمريكية

Date: 2019-07-24 15:58:47
مستشار خامنئي يهاجم دولة خليجية ويلوح باستهداف القواعد الأمريكية

صحيفة: ايران قد تستخدم العراق لأي مواجهة عسكرية مع امريكا

Date: 2019-06-15 08:37:52
صحيفة: ايران قد تستخدم العراق لأي مواجهة عسكرية مع امريكا

ظريف يحذر في اتصال مع نظيره الكويتي من تحركات أمريكية "مشبوهة"

Date: 2021-01-01 08:37:21
ظريف يحذر في اتصال مع نظيره الكويتي من تحركات أمريكية "مشبوهة"

فرنسا تردُّ على أمريكا بشأن امتلاك حزب الله متفجرات في أوربا

Date: 2020-09-19 04:58:13
فرنسا تردُّ على أمريكا بشأن امتلاك حزب الله متفجرات في أوربا

المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

Date: 2019-09-28 18:11:32
المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران

Date: 2019-07-26 17:12:14
روسيا تحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران