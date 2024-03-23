قبل أسابيع.. الاستخبارات الأميركية حذرت من نشاط لداعش داخل روسيا

شفق نيوز/ كشفت تقارير استخباراتية أميركية حديثة إلى أن جماعة "داعش خراسان" الإرهابية، وهي فرع من تنظيم "داعش" تعمل بشكل نشط في أفغانستان وباكستان وإيران وكانت نشطة أيضا داخل روسيا، حسبما قال مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت السفارة الأميركية في موسكو في 7 مارس / آذار الجاري، إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خططا وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة" في العاصمة الروسية، "لتشمل الحفلات الموسيقية"، وحثت المواطنين الأميركيين على تجنبها.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحذير استند جزئيًا إلى تقارير استخباراتية حول نشاط محتمل لتنظيم داعش داخل روسيا.

وفي السياق، أكدت مسؤولة أمريكية، أن واشنطن حذرت موسكو في وقت سابق بشأن خطط هجمات إرهابية محتملة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، لقناة "الحرة" إن "الولايات المتحدة شاطرت مع السلطات الروسية في وقت سابق هذا الشهر (مارس/ آذار) معلومات بشأن خطط هجمات إرهابية محتملة في موسكو قد تستهدف تجمعات كبيرة كالحفلات الموسيقية".

وأوضحت واتسون أن واشنطن اتخذت هذه الخطوة وفقا لسياسة "واجب التحذير" المتعارف عليها دوليا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية أن عدة مسلحين فتحوا النار ليلة الجمعة في قاعة مدينة كروكوس، وهو مكان شهير للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو حيث أسفر الحادث عن إصابة ومقتل عشرات الأشخاص واشتعلت النيران في المبنى، في الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في روسيا منذ أكثر من عقد تقريبا.

واقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، الطابق الأرضي من قاعة مدينة كروكوس وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وأضافت ريا نوفوستي: أن المهاجمين بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران، واستلقى الناس في القاعة على الأرض هرباً من إطلاق النار، وبقوا هناك لمدة 15-20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا بالزحف للخروج وتمكن الكثيرون من الخروج".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على قنوات Telegram الروسية أربعة رجال يرتدون ملابس مموهة يدخلون قاعة رخامية كبيرة ومسلحون يطلقون النار في قاعة الحفلات الموسيقية، التي يغطيها الدخان. وتظهر مقاطع أخرى عشرات الجثث ملقاة على المقاعد أو على الأرض ونيران كبيرة تندلع من سطح المبنى.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الرسمية نقلا عن خدمات الطوارئ أن سقف مكان الحفل انهار جزئيا ووصلت مساحة الحريق إلى 3000 متر مربع.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو المصورة مطلق النار وهو يطلق النار لمدة دقيقة كاملة من مسافة قريبة على مجموعة من الأشخاص المحاصرين في أحد المداخل.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وقالت وزارة الصحة في منطقة موسكو إنه تم نشر أكثر من 50 من فرق الإسعاف في موسكو إلى مكان الحادث.