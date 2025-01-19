قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ .. إسرائيل تلقي منشورات ساخرة في قطاع غزة

شفق نيوز/ ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق مختلفة في قطاع غزة تضمنت رسائل ذات طابع "نفسي وساخر"، قبل ساعات على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة صباح اليوم الأحد، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتداول سكان في قطاع غزة صور لتلك المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت رسومات وصورا لمنازل مدمرة، كتب على بعضها عبارات مثل: "هل بات النصر على الأبواب أم ليس بعد؟".

وفي منشور آخر، ظهرت عبارة "انتصار جديد للمقاومة" مرفقة برسومات تصور أطفالا وشيوخا ونساء يبكون فوق أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال الحرب.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بانسحاب الجيش الإسرائيلي من رفح جنوب قطاع غزة وبدء سحب آلياته العسكرية والخروج من مدينة رفح، ونقلت وسائل إعلام أن القوات الإسرائيلية تتراجع نحو "معبر فيلادلفيا" على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل لم تُعلن رسميا عن أسباب هذا الانسحاب، مما يترك مجالا للتكهنات حول الأهداف الإستراتيجية الكامنة وراء هذه الخطوة.