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قبل ان يلتقط العالم انفاسه من المتحورات المتفشية.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-08T18:09:00+0000
قبل ان يلتقط العالم انفاسه من المتحورات المتفشية.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

شفق نيوز/ كشفت علماء قبرصيون، يوم السبت، عن ظهور متحور جديد هجين باسم "دلتاكرون" يحمل صفات من المتحورين المنتشرين حالياً في العالم "دلتا" و"أوميكرون".

وقال رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية في جامعة قبرص، ليونتيوس كوستريكيس، خلال مؤتمر صحفي، ان مجموعة من العلماء المحليين العاملين في المختبر، اكتشفوا نوعًا جديدًا من سلالة فيروس كورونا، وهو مزيج من سلالات "دلتا" و"أوميكرون"، أطلقوا عليه اسم "دلتاكرون".

ووفقًا له، فإن "المتغير الجديد له أساس جيني مثل سلالة دلتا، ولكن في نفس الوقت عدد من الطفرات هو نفسه لسلالة أوميكرون".

وقال عالم الفيروسات "وجدنا عددًا كبيرًا من الطفرات التي تم اكتشافها سابقًا فقط أثناء حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".

ووفقا لكوستريكيس، فإن "سلالة أوميكرون تحتوي على 30 طفرة، تم تحديد 10 منها في عينات مأخوذة في قبرص".

وأضاف "قد تم العثور على ما يسمى بسلالة (دلتاكرون) في 25 عينة مأخوذة من الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض كورونا، والباقي 14 عينة من سكان عاديين".

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