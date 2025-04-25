قبل انطلاقه.. قيادي يكشف لشفق نيوز تفاصيل "مؤتمر وحدة الموقف الكردي" في القامشلي

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، سليمان أوسو، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بـ"مؤتمر وحدة الموقف الكوردي"، المقرر انعقاده يوم غد السبت في مدينة القامشلي.

وقال أوسو، وهو سكرتير حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني – سوريا، لوكالة شفق نيوز، إن حميد دربندي، ممثل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، سيشارك في فعاليات المؤتمر غداً، وسيلقي كلمة نيابة عن الرئيس بارزاني ضمن الجلسة الافتتاحية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوصول وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى القامشلي للمشاركة في الكونفرانس.

بمشاركة مئات الشخصيات

وأوضح أوسو أن عدد المدعوين لحضور المؤتمر يبلغ نحو 400 شخصية، لافتاً إلى أن الكلمات الافتتاحية ستكون متاحة أمام وسائل الإعلام، قبل أن تُستكمل الجلسات بصورة مغلقة، وسيتم خلال هذه الجلسات تقديم مشروع الرؤية السياسية للمشاركين، بهدف التصديق عليه بعد مناقشته وتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور، وذلك "للاستفادة منها دون الإخلال بجوهر وأساسيات الوثيقة السياسية".

وأضاف أوسو أن بنود الرؤية السياسية كانت قد عُرضت مسبقاً على كافة الأحزاب والأطراف السياسية، وتم التوافق حولها بشكل عام.

وفد كوردي مشترك

وأشار أيضاً إلى أن المؤتمر سيخرج بقرار يقضي بتشكيل وفد كوردي مشترك، يتولى مهمة عرض الرؤية السياسية على الحكومة السورية المؤقتة، موضحاً أن تحديد أسماء أعضاء الوفد سيتم لاحقاً عقب إقرار الرؤية السياسية واختتام أعمال المؤتمر.

وبيّن أوسو أن الرؤية السياسية المشتركة تسعى لإرساء نظام اتحادي لا مركزي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تقدم مقاربة شاملة للأزمة السورية، من خلال بنود تتناول شكل الدولة، وأخرى تتعلق بالحقوق القومية للشعب الكوردي.

وشدد أوسو على أن توحيد الموقف الكوردي يمثل خطوة إستراتيجية تصب في مصلحة استقرار البلاد وبناء سوريا المستقبل، مؤكداً أن المطالب المطروحة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافهم وقومياتهم.

الانقسام بين الأطراف الكوردية

واتسمت العلاقة بين المجلس الوطني الكوردي "ENKS"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" بالتنافس والصراع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، محملين بعضهم البعض مسؤولية توتر العلاقة و انقسام الكورد السوريين خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، رعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي مرحلة جديدة من الحوار بين الأطراف الكوردية، وأسفر ذلك بدء جولات حوار جديدة بدعم من مظلوم عبدي والزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2025، استقبل مسعود بارزاني في أربيل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من زيارة مبعوث بارزاني، حميد دربندي، إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، حيث التقى مظلوم عبدي ومسؤولي المجلس الوطني الكوردي، في خطوة تعكس جهوداً جديدة لتعزيز الحواربينالجانبين.