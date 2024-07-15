"قبضة ترامب".. مبيعات تجاوزت التوقعات

شفق نيوز/ بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تصدرت ملابس تحمل صورته المشهد لتتجاوز مبيعاتها التوقعات.

فقد أثارت محاولة اغتيال المرشح الجمهوري موجة من الشراء على الإنترنت لمنتجات تحمل صورته بعد إطلاق النار عليه مباشرة، وهي تحمل شعارات مثل "مضاد للرصاص" و"الأساطير لا تموت أبدا" و"إطلاق النار يجعلني أقوى".

كما تباع على الإنترنت قمصان عليها صورة ترامب وهو يرفع قبضته عاليا ووجهه ملطخ بالدماء بسعر يتراوح بين 9 دولارات و40 دولارا.

وقال تاجر الملابس تشونغ جياتشي (28 عاما) على منصة دوين، وهي النسخة الصينية من تيك توك، الذي باع خلال 24 ساعة حوالي 40 قميصا عليها صورة ترامب بعد إطلاق النار عليه "لمبيعات تجاوزت توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترامب هذا العدد الكبير من المعجبين".

وذكرت لي جينوي (25 عاما) التي تبيع منتجات على الإنترنت، أن مصنعها في الصين أنتج قميص ترامب في نصف دقيقة تقريبا.

2000 طلب في 3 ساعات

كما أضافت "طرحنا القمصان في تاوباو بمجرد سماعنا أخبار إطلاق النار، ورغم أننا لم نقم حتى بطباعتها، تلقينا أكثر من 2000 طلب من الصين والولايات المتحدة في غضون ثلاث ساعات".

واستغل أنصار ترامب ومؤيدوه الذين كانوا محتشدين حوله في تجمع انتخابي يوم السبت، الصورة التي التقطت له مباشرة بعدما أطلق رجل (20 عاما) النار عليه من فوق سطح مبنى.

وأصيبت أذن ترامب اليمنى، وتلطخ وجهه بالدماء في إطلاق النار الذي حدث في بتلر بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية مهمة في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

يذكر أن صورة ترامب على القمصان هي الأحدث في سلسلة طويلة من المنتجات الخاصة بترامب، فبعد إدانته في دعوى قضائية عام 2023 تصدرت صوره قمصان وأكواب وملصقات ودمى في أرجاء الولايات المتحدة.