"قبة حديدية سيبرانية".. تعاون إسرائيلي مع 3 دول عربية لمواجهة "قرصنة ايرانية"

شفق نيوز / كشفت قناة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن عقد إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني، وسط تهديدات متزايدة من قراصنة إيرانيين".

ونقلت قناة "i24 News" الإسرائيلية عن رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل، غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيراً إلى أنه "إعلان من جميع الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين".

وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفاً على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.

ولم تعلق الأطراف العربية على هذا المشروع، ولا على تصريحات المسؤول الإسرائيلي.

وفي أوائل كانون الأول / ديسمبر، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة تمريناً سيبرانياً مشتركاً يُعد الأكبر على الإطلاق لمواجهة التهديد الإيراني، وتم إجراء التمرين لأول مرة في مركز جورجيا سايبر التابع للوحدة، الواقع في ولاية جورجيا الأمريكية، وكان هذا سابع تمرين إلكتروني مشترك بين الحليفين.

وأكدت سلطة حماية الخصوصية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيون حققوا في تموز/ يوليو اختراقاً حصلوا في أعقابه على معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي وسربوها، وذلك باستهدافهم مواقع حجز السفر الشهيرة.

يشار إلى أن كلاً من الإمارات والبحرين قد وقعتا على التطبيع مع إسرائيل، في 15 من أيلول/ سبتمبر 2020، والمغرب في 10 كانون الثاني / ديسمبر 2020 برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.