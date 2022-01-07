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قاآني يعلق على الانسحاب الأمريكي من العراق والهجمات الأخيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-07T05:52:47+0000
قاآني يعلق على الانسحاب الأمريكي من العراق والهجمات الأخيرة

شفق نيوز/ علق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، على الوجود الأمريكي في العراق، وعمليات الانسحاب الأخيرة منه، فيما أشار إلى أن بقاءهم سيدفعهم لاحقاً إلى مغادرة المنطقة بطريقة "أكثر خزياً من الآن".

وذكر قاآني، أن "الانتقام من الأمريكيين على جريمة اغتيال سليماني، قد بدأ"، مردفاً بالقول: "يتصورون بأن القضية انتهت باغتيالهم الشهيد سليماني لكن دماءه جعلت دماء أبناء المقاومة تغلي".

وأضاف أن "اقتلاع جذور أمريكا من المنطقة سيتم (بحول الله وقوته)، وبطبيعة الحال فإن جزءاً محلوظاً منهم قد اقتلع من المنطقة وسيتم اقتلاع البقية".

وتابع قاآني: "إن كان الأمريكيون عقلاء، فعليهم الخروج من العراق، ودون ذلك ستقض جبهة المقاومة فيه مضاجعهم ويتوجب عليهم حينها مغادرة العراق أكثر خزياً مما خرجوا به من أفغانستان".

وقال: "إننا ومنذ اليوم الأول الذي دخل فيه الأمريكيون إلى المنطقة، حذرناهم بأن لا يدخلوا لأنهم لن يحصدوا سوى الهزيمة والفشل"، لافتاً إلى أن الأمريكيين كاذبين بقولهم إنهم "خفضوا قواتهم في العراق إلى 2500 عسكري، وقولهم إن هؤلاء يقومون بأعمال استشارية".

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