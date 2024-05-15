قاآني يتوعد 3 دول شاركت بصد هجوم إيران على إسرائيل: حسابكم لم ينته

شفق نيوز/ توعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يوم الأربعاء، فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، على خلفية قيام هذه الدول بصد هجمات إيرانية على إسرائيل في نيسان/أبريل الماضي.

‎وقال قاآني، في تصريحات صحفية: "لا ينبغي لفرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، التي أرسلت طائراتها ليلة عملية (الوعد الصادق) أن تظن أن حسابها قد انتهى".

وأضاف قاآني: "على تلك الدول ألا تحسب أن الأمر قد انتهي، وحسابها سيكون في مكانه"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل، معتبراً أن عملية استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة جاءت "وفق حسابات دقيقة".

‎وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والناتو سخّرا كل إمكاناتهما من أجل الدفاع عن إسرائيل" وأنهما "وضعا 7 إلى 8 سفن عسكرية في البحر الأسود وحده بهدف التصدي لعملية الوعد الصادق".

‎وتابع قاآني: "لقد حلّقت في سماء المنطقة أكثر من 200 طائرة حربية منذ بداية ليلة العملية وحتى انتهائها، وتم تنفيذ العملية في منطقة تُعد الأكثر كثافةً في العالم من حيث الدفاعات الجوية".