قاآني للأمريكيين: سترد عليكم المقاومة العراقية بـ"طريقة مختلفة"

شفق نيوز/ وجه قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، رسالة الى الاسرائيليين والامريكيين، وحذر واشنطن من "رد مختلف" ستنفذه المقاومة العراقية.

وقال، قاآني، في تصريحات أوردتها قناة "الميادين"، إن "المقاومة بأكملها في المنطقة تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة".

وأضاف مخاطباً الأمريكيين، "إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة".

ولفت الى ان "الكيان الصهيوني ومن خلفه أميركا فشلا في تحقيق أي إنجاز عسكري منذ بدء الحرب"، مضيفا "على الولايات المتحدة ألا تظن أنّ هذه الجرائم لا تكتب في سجلها وهي ستحاسب في الموعد المناسب".

وتابع مخاطباً، الإسرائيليين، "أنتم تكذبون حتى على شعوبكم وليس لديكم الجرأة للإعلان عن خسائركم بينما حزب الله البطل يشيع شهداءه علناً".