قائمة بـ1200 اسم.. اتفاق أوكراني روسي على تبادل الأسرى

شفق نيوز- كييف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، عن التوصل لاتفاق جديد مع روسيا لتبادل أسرى الحرب خلال الأيام المقبلة.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر "إكس"، إن "العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم، وكان المفاوضون الروس قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول يوم 23 تموز/ يوليو الماضي، بينما لم تكن أوكرانيا قد أعلنت عن رقم محدد آنذاك"، بحسب موقع "إرم نيوز".

وأوضح زيلينسكي، أن "الاتفاق يشمل تبادل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفًا أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، دون تحديد موعد دقيق".

يذكر أن زيلينسكي قد قال في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إن إجمالي من تمّت إعادتهم إلى أوكرانيا من الأسر الروسي منذ بداية الحرب في شباط/ فبراير 2022 بلغ 5857 شخصاً، في حين أُفرج عن 555 آخرين خارج إطار صفقات التبادل.