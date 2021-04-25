قائد أميركي يعلن بدء الانسحاب المنظم من أفغانستان

شفق نيوز / بدأت القوات الأجنبية في أفغانستان، يوم الأحد، انسحابا منظما من قواعدها العسكرية وتسليمها والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال الجنرال الأميركي سكوت ميلر، إنه بدأ بتنفيذ قرار الرئيس جو بايدن بـ"إنهاء أطول حرب أميركية"، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من أولويات الولايات المتحدة.

وأضاف ميلر، أن "القوات الأجنبية ستظل تمتلك الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب، وستدعم قوات الأمن الأفغانية".

ويقود ميلر منذ عام 2018، القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في حربها مع طالبان والجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من أيلول المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع "البنتاغون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.