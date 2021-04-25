سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد أميركي يعلن بدء الانسحاب المنظم من أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-25T16:59:18+0000
قائد أميركي يعلن بدء الانسحاب المنظم من أفغانستان

شفق نيوز / بدأت القوات الأجنبية في أفغانستان، يوم الأحد، انسحابا منظما من قواعدها العسكرية وتسليمها والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال الجنرال الأميركي سكوت ميلر، إنه بدأ بتنفيذ قرار الرئيس جو بايدن بـ"إنهاء أطول حرب أميركية"، استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من أولويات الولايات المتحدة.

وأضاف ميلر، أن "القوات الأجنبية ستظل تمتلك الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب، وستدعم قوات الأمن الأفغانية".

ويقود ميلر منذ عام 2018، القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في حربها مع طالبان والجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى.

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه سيسحب القوات من أفغانستان قبل الحادي عشر من أيلول المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع "البنتاغون" التي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.

related

اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

Date: 2019-06-04 23:04:43
اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

بايدن "قلق" من اتفاقية إيران والصين

Date: 2021-03-29 05:22:29
بايدن "قلق" من اتفاقية إيران والصين

واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

Date: 2019-06-11 21:23:07
واشنطن تتحدث عن "رسالة إيجابية" من طهران

أميركا.. مصرع شخصين بتحطم طائرة في أريزونا

Date: 2021-04-24 10:15:45
أميركا.. مصرع شخصين بتحطم طائرة في أريزونا

مسدسات على شكل أقلام تستخدم لتنفيذ عمليات اغتيال

Date: 2020-09-22 13:41:49
مسدسات على شكل أقلام تستخدم لتنفيذ عمليات اغتيال

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

إدارة بايدن تعطي أول إشارة للتراجع عن خطط سحب الجنود

Date: 2021-01-29 20:47:16
إدارة بايدن تعطي أول إشارة للتراجع عن خطط سحب الجنود

أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية

Date: 2019-06-29 12:12:40
أردوغان متحدياً واشنطن: لا يمكن التراجع عن صفقة إس 400 الروسية