قائد قوات "قسد" يصف القصف التركي بأنه "عدواني وهمجي"

شفق نيوز/ وصف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، يوم الأحد، القصف الجوي الذي تشنه تركيا على مناطق شمال سوريا بأنه "عدواني وهمجي".

وقال عبدي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "القصف على مناطقنا الآمنة يهدد المنطقة برمتها"، مضيفا أن "هذا القصف ليس لصالح أي طرف".

وقال أيضا "نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن صارت الحرب، سيتأثر الجميع بنتائجها. فالهجمات لن تكون محدودة في مناطقنا التي تتعرض الآن لقصف عدواني همجي".

ودعا الجنرال عبدي سكان مناطق شمال سوريا "لالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم "العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

ووفقا للبيان فإن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

من جهتها ذكرت قناة "A Haber" التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد "إرهابية" نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا ، والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

كما هاجمت المدفعية التركية قواعد حزب العمال الكوردستاني.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: "قد نأتي فجأة ذات ليلة".

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.