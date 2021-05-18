سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-18T10:00:19+0000
قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية" قسد" مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر على داعش وتمكين الإدارة الذاتية.

وجاء ذلك في تغريدة لقائد قسد مظلوم عبدي على تويتر، قال فيها: إن "الاجتماع مع وفد رفيع من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير جوي هود ومن البيت الأبيض، زهرة بيل مديرة مجلس الأمن القومي لسوريا والعراق كان بَنَّاءً".

وأضاف عبدي، أنه "تم التأكيد على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر الكامل على داعش و دعم الاستقرار وتمكين الإدارة الذاتية".

https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1394571434698186755

related

للمرة الثالثة في أسبوع .. التحالف الدولي يعزز قواعده بشمال شرق سوريا

Date: 2021-05-10 08:59:15
للمرة الثالثة في أسبوع .. التحالف الدولي يعزز قواعده بشمال شرق سوريا

"قسد" توضح حقيقة استلامها طائرات من التحالف الدولي.. صورة

Date: 2020-12-01 14:37:19
"قسد" توضح حقيقة استلامها طائرات من التحالف الدولي.. صورة

صور.. "آسايش" ديرك يطبق غرامات مالية على مخالفين للحظر الجزئي

Date: 2021-04-11 17:00:06
صور.. "آسايش" ديرك يطبق غرامات مالية على مخالفين للحظر الجزئي

عبدي يأمل من بايدن تصحيح "أخطاء" ترامب ويكشف عن توجه أمريكي يخص داعش

Date: 2021-02-05 05:13:13
عبدي يأمل من بايدن تصحيح "أخطاء" ترامب ويكشف عن توجه أمريكي يخص داعش

نحو 10 قتلى من فصيل اسلامي موالٍ لتركيا في عين عيسى

Date: 2020-12-18 11:06:32
نحو 10 قتلى من فصيل اسلامي موالٍ لتركيا في عين عيسى

صورة.. الشرطة الروسية تسير دوررية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Date: 2021-02-24 13:03:33
صورة.. الشرطة الروسية تسير دوررية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

ماكغورك: تركيا رفضت اغلاق حدودها بوجه داعش

Date: 2019-10-20 13:55:37
ماكغورك: تركيا رفضت اغلاق حدودها بوجه داعش

صور.. دورية أميركية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

Date: 2021-04-17 09:34:32
صور.. دورية أميركية على حدود الادارة الذاتية وتركيا