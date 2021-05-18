قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية" قسد" مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر على داعش وتمكين الإدارة الذاتية.

وجاء ذلك في تغريدة لقائد قسد مظلوم عبدي على تويتر، قال فيها: إن "الاجتماع مع وفد رفيع من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير جوي هود ومن البيت الأبيض، زهرة بيل مديرة مجلس الأمن القومي لسوريا والعراق كان بَنَّاءً".

وأضاف عبدي، أنه "تم التأكيد على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر الكامل على داعش و دعم الاستقرار وتمكين الإدارة الذاتية".

https://twitter.com/MazloumAbdi/status/1394571434698186755