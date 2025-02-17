قائد "قسد" يهنئ الشرع بتوليه المنصب ويوجه له دعوة لزيارة شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، يوم الاثنين، عن بذل جهود مشتركة لوضع حلول تحقق المصلحة الوطنية، فيما هنأ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتوليه رئاسة البلاد، بعد قرابة الثلاثة أسابيع من تسنمه المنصب.

وقال عبدي في لقاء حصري مع وكالة "نورث برس"، إن قواته تدعم أي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية.

وحول مصير المفاوضات بين الجانبين، أكد عبدي "الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق ما تزال مستمرة"، مشدداً على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا.

وتعليقاً على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، لعفرين، اعتبر أنها "مبادرة هامة لتشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار"، كما دعاه لزيارة مدن شمال شرق سوريا.

وأوضح أن هناك نقاط اتفاق مع دمشق، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النقاش، لكنه شدد على التزام قواته بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيداً عن التمييز أو المحاصصة.

وفي لقاء سابق، كشف الشرع عن خلافات مع "قسد" حول بعض الجزئيات، وتعليقاً عليها كشف عبدي أن دمشق طلبت منهم إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوفهم وتسليم الملف الأمني بما فيه يشمل تسليم السجناء من تنظيم داعش الإرهابي ليكونوا تحت مسؤولية الحكومة السورية وعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال وشرق سوريا.

وتعقيباً عليها، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إنهم من جانبهم، منفتحون على التعاون في هذا المجال، إيماناً بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار إلى أنهم منفتحون على الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين، كما أنهم يعملون على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم مناقشته.