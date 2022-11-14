قائد "قسد" ينفي ضلوع قواته بتفجير "تقسيم"

شفق نيوز / نفى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، يوم الاثنين، الضلوع بتدبير الانفجار الذي هز منطقة تقسيم في ولاية إسطنبول التركية.

وكتب عابدي، في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "إننا نؤكد أن قواتنا ليست لها أية علاقة بتفجير اسطنبول، ونرفض المزاعم التي تتهم قواتنا بذلك".

وأضاف: "نعبّر عن خالص تعازينا لأهالي المفقودين والشعب التركي، ونرجو للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت بانفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، أمس الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكوردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.