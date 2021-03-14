قائد قسد يدعم مشروع قرار أوروبي يدعو تركيا للانسحاب من سوريا

شفق نيوز/ عبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في تغريدة على حسابه في تويتر عن مشاركته للاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي بحق الكورد في سوريا.

وقال عبدي في تغريدة نشرها على موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "نرحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى انسحاب قوات الاحتلال التركية غير الشرعية من شمال سوريا".

وأضاف "نشارك برلمان الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن محاولات التطهير العرقي التي تقوم بها تركيا ضد الأكراد في سوريا".

واعتمد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها بعد أن "احتلت شمال سوريا عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر" بحسب ما جاء في نص مشروع القرار.