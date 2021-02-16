قائد "قسد" يدين قصف أربيل: افعال لزعزعة استقرار اقليم كوردستان

شفق نيوز/ دانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، القصف الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كوردستان ليلة أمس.

وقال قائد "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، "البارحة، تم استهداف هولير ومطارها بهجومٍ صاروخي، ندين بشدّة هكذا أفعال، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار إقليم كوردستان. الرحمة للشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى المدنيين وجرحى شركائنا في التحالف الدولي".

وتعرضت مدينة أربيل مساء أمس الاثنين، لقصف بـ14 صاروخاً من عيار 107 ملم، استهدفت قاعدة أربيل الجوية، ومطار أربيل، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق سكنية، وأسفر القصف عن مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 8 مقاولين مدنيين وجندي أميركي.