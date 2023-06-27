قائد فاغنر يصل إلى بيلاروسيا وبولندا تعدها "إشارة سلبية"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء، وصول قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الى بيلاروسيا.

وقال الرئيس البيلاروسي، "أوافق وزير الدفاع بشأن حاجة قواتنا لوحدة مثل فاغنر".

وأضاف، "تصلنا إشارات إلى أن الغرب حذر جدا من انتقال فاغنر إلى بلادنا".

من جانبه قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن "انتقال مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا إشارة سلبية بالنسبة لنا".

وتابع ، "نريد تعزيز الأمن على الجناح الشرقي للنيتو".