قائد "فاغنر" يرد على بوتين: اخترت الطريق الخطأ وسيكون لروسيا رئيس جديد

شفق نيوز/ رد قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، والتي توعد فيها المتمردين على الجيش بالعقاب الصارم.

واعتبر بريغوجين، في تدوينة له على قنواته في تلغرام، قبل حذفها بعد لحظات، أن "بوتين اتخذ الخيار الخاطئ، وتجنب في خطابه ذكر الخونة والمتمردين من قواته"، حسب قوله.

وأضاف: "قريباً سيكون لروسيا رئيس جديد"، قاطعاً بذلك أي أمل في المصالحة مع موسكو، ومتخطياً كافة الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح في بلد كروسيا.

وجاءت هذه التصريحات، رداً على وصف بوتين في وقت سابق من اليوم، بريغوجين بالخائن، متوعدا بالاقتصاص منه، ومهدداً برد "صارم" ضد التمرد المسلح، الذي أعلنه مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وفي موازة ذلك، دعا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقاتلي مجموعة "فاغنر" لعدم تنفيذ الأوامر "الإجرامية والخائنة" لمؤسس المجموعة، معلنا اتخاذ إجراءات لاعتقال بربيغوجين، كما حرك قضية جنائية ضده.