قائد "فاغنر" يخرج عن صمته بعد يومين على التمرد المسلح

شفق نيوز / خرح قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، يوم الاثنين، عن صمته بعد يومين على تمرّد قواته، برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة.

وقال قائد فاغنر، في كلمته إن "تحركنا لم يكن هدفه الإطاحة بالقيادة الروسية"، مشيرا إلى أن "مسيرة قواته أثبتت وجود أخطاء أمنية في روسيا".

وأضاف أن "المدن الروسية استقبلتنا بالأعلام وكان السكان سعداء بوجودنا"، واستدرك بأن "مسيرتنا أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي".

وأوضح بريغوجين، أن المسيرة كان هدفها (منع تدمير المجموعة)، معرباً عن أسفه لاضطرار قواته "إسقاط طائرات روسية"، فيما أشار إلى أن "توقف قواته عن التحرك جاء لمنع إراقة دماء الجنود الروس".

وطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن الأخطاء خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا"، مردفاً بالقول: "لم نقتل أي جندي روسي خلال زحفنا وسيطرنا على مدينة روستوف بالكامل".