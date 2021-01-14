قائد "فاطميون" ينفي سقوط قتلى في الغارات الإسرائيلية على مواقع في دير الزور

شفق نيوز/ نفى قائد لواء "فاطميون" الموالي لإيران، يوم الخميس، صحة تقارير إعلامية بشأن مقتل عدد من المقاتلين الأفغان في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في دير الزور شرقي سوريا فجر أمس الأربعاء.

وقال قائد لواء "فاطميون" في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الخميس، إن "المقاتلات الصهيونية استهدفت في غاراتها الجوية الأخيرة مواقع للجيش السوري على الطريق بين دير الزور والبوكمال، مما أدى إلى استشهاد عدد من ضباط الجيش السوري".

وأكد أنه على الرغم من الحملات الإعلامية الغربية، لم يتم استهداف مواقع "فاطميون" ولم يقتل أي مقاتل أفغاني خلال هذه الغارة.

من جهته، قال أحد خاني، المساعد السياسي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم الإسرائيلي على مواقع بدير الزور والبوكمال لم يسفر عن خسائر بشرية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أن الغارات استهدفت مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة للجيش السوري و"حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها، وعلى رأسها لواء "فاطميون"، مما أدى، حسب آخر إحصائية للمرصد، إلى سقوط 57 قتيلا إضافة إلى جرحى، في صفوف القوات المذكورة.