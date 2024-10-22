قائد عسكري إيران يتوقع هجوماً إسرائيلياً "محدوداً" ويتوعد برد "متعدد"

شفق نيوز/ توقع القائد في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، يوم الثلاثاء، قيام إسرائيل بهجوم "محدود وصغير" رداً على الهجمة الصاروخية الإيرانية مطلع الشهر الجاري، متوعداً في الوقت نفسه بأن بلاده سيكون لها "رداً متعدداً".

وقال جعفري في تصريح صحفي، إن "من الممكن أن تنفذ إسرائيل هجوماً محدوداً وصغيراً على إيران، وإذا فعلوا شيئاً كبيراً فسوف يرون بالتأكيد الرد عليه عدة مرات".

وأضاف "إذا قام الصهاينة بإجراء ضد إيران فبالتأكيد سيشهدون رداً متعدداً، وإسرائيل أصغر من أن تهاجم إيران".

وتابع "يمكن أن تنفذ إسرائيل هجوماً يائساً ومحدوداً وصغيراً لكي تقول إنها تحركت وقامت بالرد فقط، لكنه لن يرتقي إلى ضربة الحرس الثوري مطلع الشهر الجاري (الوعد الصادق) الثانية".

وتابع جعفري "أؤكد للشعب الإيراني أن الصهاينة لن يقوموا بخطوة كبيرة، وأن كل ما يفعلونه ليس أكثر من محاولة يائسة"، بحسب وصفه.

بالتوازي مع ذلك، قال إن إسرائيل استهدفت محافظة أصفهان، التي تضم منشآت نووية وعسكرية ومركز أبحاث لليورانيوم وقواعد عسكرية، بعدة صواريخ في نيسان/ أبريل الماضي.

وذكر أنه "بعد عملية (الوعد الصادق) الأولى، التي نفذها الحرس الثوري في 13 نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت إسرائيل أصفهان بعدة صواريخ نقطية".

وأردف "إسرائيل لا تملك القدرة على مهاجمة إيران، ومقارنة بلبنان الذي لا يملك حتى نظام دفاع جوي، ويوجد مجموعة من شعبه، مثل حزب الله، في الخطوط الأمامية للمقاومة، فإن إيران مجهزة بالكامل بأنظمة دفاع وصواريخ".

وتابع "لدينا صواريخ متطورة قادرة على ضرب أي هدف في أراضي العدو، في حين أن إسرائيل تعتمد على الطائرات والأسلحة التي تتلقاها من أمريكا".

وشدد على أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك إلا من خلال هجمات محدودة ويائسة مثل الهجوم الذي شنته على أصفهان بعد عملية (الوعد الصادق) الأولى، لكنها لن تتمكن أبدًا من التحرك داخل إيران على نطاق واسع".