قائد عسكري إيراني: الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات المسلحة

شفق نيوز/ أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، يوم السبت، أن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات المسلحة وإخراجها من البلاد.

وقال باكبور لوكالة "تسنيم" للأنباء، إن "الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات المتواجدة في الحدود الغربية لإيران وإخراجها من العراق".

وأضاف "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها الفرصة وإلا إذا لم يحدث شيء فإن ضربات الحرس الثوري ستستمر".

وعن مدة الفرصة التي أعطاها الحرس الثوري للعراق، قال العميد باكبور "لقد أعطيت فرصة محددة تعرفها الحكومة العراقية".

وحول الوضع الأمني ​​على الحدود، قال باكبور "لحسن الحظ، هناك أمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية، وليس لدينا أي مشاكل".

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري استهدفت العام الماضي وفي المرحلة السابقة وعملية "ربيع"، مقار العديد من الجماعات المسلحة في شمال العراق.