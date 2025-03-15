قائد عسكري حوثي لشفق نيوز: سنرد على القصف الأمريكي خلال ساعات

شفق نيوز/ صرّح قائد عسكري حوثي، مساء السبت، بأن الرد على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع متفرقة تابعة للجماعة المسلحة في اليمن، سيكون خلال ساعات.

وقال مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد الركن عابد محمد الثور، لوكالة شفق نيوز، إن "امريكا تحاول أن تثني اليمن عن موقفها تجاه غزة، حيث هناك غطاء أمريكي على إسرائيل".

وأضاف الثور: "كما لاحظنا هناك حاملة طائرات أمريكية منذ أكثر من عشرة أيام وهذه كانت دلالة كبيرة على أن هناك عملاً عسكرياً تقوم به إسناداً لإسرائيل".

وأوضح أن "هذا العمل أدى اليوم لأربع ضربات على صنعاء"، مؤكداً أن "القوات المسلحة اليمنية جاهزة وسوف ترد خلال الساعات المقبلة على الضربات".

وخلص المسؤول العسكري الحوثي، إلى القول: "سنتعامل مع أمريكا بالرد المقابل، كما أن أي دولة عربية تساند الولايات المتحدة، سوف تكون ضمن أهداف الرد".

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء السبت، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.