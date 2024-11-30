قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل "بإثارة الفوضى" في سوريا

شفق نيوز/ اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، يوم السبت، اسرائيل بإثارة الفوضى في سوريا.

وقال سلامي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" للأنباء، إن "المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا"، في إشارة إلى إسرائيل.

ونقلت عن سلامي قوله إنه بعد "الهزائم الاستراتيجية"، التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان، "شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان، هجمات وحشية جديدة على سوريا في الأيام الماضية".

وأضاف أن هذه الهجمات "واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد".

وأشار إلى أن هذه الجرائم أودت بحياة "القائد الباسل والشجاع للحرس الثوري "كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم)"، موضحا أن "الحاج هاشم" يعد كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، أن "التنظيمات الإرهابية المسلحة، المنضوية تحت ما يُعرف بجبهة النصرة، مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وطائرات مسيرة، شنوا هجوماً واسعاً، من محاور متعددة على جبهتي حلب وإدلب".

ودخلت المجموعات المسلحة والفصائل المدعومة من تركيا، أمس الجمعة، مدينة حلب، بعد قصفها في سياق هجوم مباغت وسريع بدأته قبل يومين على القوات الحكومية، هو الأعنف منذ سنوات، مكّنها أيضا من السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب.

وهذه أول مرة تدخل فصائل مسلحة إلى حلب منذ استعاد نظام الرئيس بشار الأسد، السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.