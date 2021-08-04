قائد الجيش البريطاني يتوعد إيران بعد "السلوك المتهور"

شفق نيوز / أكد قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر، يوم الأربعاء، أن سلوك إيران "المتهور" قد يؤدي إلى تصعيد "كارثي" للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وجاءت تعليقات الجنرال كارتر بعد فترة وجيزة من حادثة أخرى في خليج عمان، وقعت أمس حيث يعتقد أن خاطفين استولوا على سفينة قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

وأعتبر كارتر، أن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا عندما استهدفت ناقلة النفط (ميرسر ستريت)، مما أسفر عن مقتل بريطاني وروماني".

وأضاف قائد الجيش البريطاني "لقد ارتكبوا (الإيرانيون) خطأً كبيراً في الهجوم الذي قاموا به ضد سفينة "ميرسر ستريت" (Mercer Street) الأسبوع الماضي لأنه، بالطبع، أدى ذلك إلى تدويل الوضع في الخليج إلى حد كبير".

ومضى كارتر بقوله: "في النهاية، علينا استعادة الردع لأن سلوك كهذا يؤدي إلى التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيا للغاية لجميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي".

وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ورومانيا اللوم على طهران بعد الهجوم الذي قالت تلك البلدان إنه تم تنفيذه بطائرات من دون طيار في 29 يوليو/ تموز المنصرم قبالة سواحل عمان على السفينة اليابانية التي تشغلها شركة إسرائيلية.