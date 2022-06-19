قائد الجيش البريطاني: سنقاتل داخل اوروبا في حرب عالمية ثالثة

شفق نيوز/ أوصى القائد الجديد للجيش البريطاني باتريك ساندرز، يوم الاحد، الجنود البريطانيين بضرورة الاستعداد لمواجهة روسيا في حرب عالمية ثالثة محتملة، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.

وقال ساندرز، إن الحرب الروسية - الأوكرانية زعزعت الأمن العالمي، متعهدا بإعادة هيكلة الجيش بحيث يكون قادراً على هزيمة القوات الروسية في معارك محتلمة.

وأضاف الجنرال الـذي تولى منصبه قبل أسبوع، أنه يتعين على القوات البريطانية "الشجاعة والاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى".

وأضاف ساندرز: أن "هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة".

وفي إشارة واضحة إلى حرب عالمية ثالثة، قال الجنرال ساندرز: "سنكون الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال مرة أخرى في أوروبا".

وأضاف: "أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة (البريطانية) منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية (روسيا)".

وقال أيضاً إن الحرب الروسية - الأوكرانية تؤكد "أن هدفنا الأساسي حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض".