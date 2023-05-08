قانون أمريكي جديد يمنع الصينيين من امتلاك الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ وقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الاثنين، قانونا يهدف إلى مكافحة نفوذ الحزب الشيوعي الصيني بحظر شراء أو حيازة العقارات من قبل المؤسسات والشركات والمواطنين الصينيين.

وقال ديسانتيس في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية: "اليوم نحن ندرك حقا التهديدات ونتخذ إجراءات لم تفعلها أي دولة أخرى على هذا المستوى".

ويهدف القانون إلى منع الوكالات الحكومية والشركات والمواطنين الصينيين من امتلاك أراضي فلوريدا. ويحظر القانون فعليا شراء أو حيازة العقارات من قبل جمهورية الصين الشعبية في الولاية.

وشدد ديسانتيس على أن "أمننا الغذائي هو أيضا أمن قومي، ولذا فإننا لا نريد أن يكون الحزب الشيوعي الصيني مسؤولًا عن أي إنتاج غذائي".

وأضاف حاكم الولاية "نحتاج حقا إلى بذل جهد موحد في هذا البلد لردع طموحات الحزب الشيوعي الصيني وتأثيره، وجزء من ذلك هو تأكيد سيادتنا الاقتصادية".

وأكد ديسانتيس أن الحظر الوارد في القانون لا يقتصر على الأراضي الزراعية فحسب، بل يشمل أيضا الأراضي الواقعة على بعد 10 أميال (16 كلم) من أي منشأة عسكرية أو أي نوع من البنية التحتية الحيوية في الولاية.

ويحظر القانون على الجامعات والكليات الحكومية قبول المنح من أو المشاركة في شراكات أو اتفاقيات مع كلية أو جامعة مقرها في بلد أجنبي معني أو مع مدير أجنبي ما لم يتم استيفاء الشروط المحددة.