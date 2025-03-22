أقام بالعراق وسوريا.. فرنسا تعتقل رجل دين بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي

شفق نيوز/ كشفت وكالة "فرانس برس"، يوم السبت، باعتقال السلطات الفرنسية، لرجل دين أقام في سوريا والعراق بين عامي 2014 و2015، بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي خطير في العام الماضي.

ووفقاً للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجل المولود العام 1993، يواجه اتهامات تتعلق بالتخطيط منفرداً لعمل إرهابي، إضافة إلى تمجيد الإرهاب علناً عبر الإنترنت، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وأوضحت النيابة أن المتهم أُودع السجن يوم الجمعة، عقب جلسة استماع أمام أحد القضاة.

ونقل مصدر مطلع على القضية أن الرجل سبق أن سُجن، في أكتوبر 2024، بتهمة تمجيد الإرهاب، مضيفاً أن التحقيقات كشفت اهتمامه بأساليب استخدام الطائرات المسيّرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، ومحاولته الحصول على مواد متفجرة، واستكشاف أهداف محتملة، دون وجود ارتباط مؤكد بين هذه المسارات الثلاثة.

كما أشار المصدر إلى أن للمتهم سجلاً إجرامياً مرتبطاً بإقامته السابقة في العراق وسوريا، والتي أُدين بسببها.

من جهته، رفض محاميه، ماكسينس غالو، التعليق على القضية لدى سؤاله من قبل "فرانس برس".