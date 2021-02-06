سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قاليباف يسلم بوتين رسالة تحمل "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-06T13:52:51+0000
قاليباف يسلم بوتين رسالة تحمل "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، سيزور غدا الأحد، العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حاملا معه رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وسينقل قاليباف إلى الرئيس الروسي "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي، وسيبحث معه بيع النفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشار التلفزيون إلى أن قاليباف سيلتقي في موسكو رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد تلقى دعوة لزيارة موسكو من مجلس الدوما الروسي منذ الصيف الماضي.

related

إصابة مشرع ايراني بارز بفيروس كورونا

Date: 2020-02-27 11:16:00
إصابة مشرع ايراني بارز بفيروس كورونا

إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

Date: 2020-12-07 09:30:01
إيران تؤكد استعدادها بالعودة لالتزامات الاتفاق النووي

كورونا يصيب اربعة نواب في البرلمان الايراني

Date: 2020-02-28 10:03:24
كورونا يصيب اربعة نواب في البرلمان الايراني

إيران تتخذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-06 07:56:55
إيران تتخذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها النووية

قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

Date: 2021-01-28 20:35:22
قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

Date: 2021-01-29 17:42:28
فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

البرلمان الإيراني يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

Date: 2020-12-01 07:16:46
البرلمان الإيراني يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

Date: 2019-09-07 08:58:34
إيران تبدأ تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية