إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الخميس، بإقالة نائب الأدميرال فريد دبليو كاتشر من منصب مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وهو المنصب الذي كان قد تسلّمه في ديسمبر/ كانون الأول 2025، مشيرة إلى أنه "لم يكن الشخص المناسب" لهذا الموقع.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم البنتاغون قوله إن كاتشر سيعود إلى الخدمة في البحرية الأميركية.

كما نقلت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كاين قوله: "نحن ممتنون للغاية لخدمة نائب الأدميرال كاتشر المتفانية".

يذكر أن كاتشر نشأ في أوكتون بولاية فيرجينيا، وتخرج بمرتبة الشرف في الأكاديمية البحرية الأميركية عام 1990 حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، كما نال درجة الماجستير في السياسة العامة، تخصص العلاقات الدولية، من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد.

وخدم في المقام الأول على متن المدمرات، وشارك في مهام ضمن أسطولي المحيط الأطلسي والهادئ، وتولى مؤخراً قيادة الأسطول السابع الأميركي. كما قاد مجموعة الضربات الاستكشافية السابعة المنتشرة في غرب المحيط الهادئ، وأشرف على أربع دوريات بحرية، إضافة إلى قيادته سرب المدمرات السابع في جنوب شرق آسيا، وتوليه قيادة المدمرة الأميركية "ستوكديل" (DDG 106).

وعلى الصعيد البري، شغل عدداً من المناصب القيادية، من بينها رئيس الأكاديمية البحرية الأميركية رقم 64، ونائب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية، ومساعد نائب رئيس العمليات البحرية لشؤون العمليات والخطط والاستراتيجية (N3/N5B)، فضلاً عن عمله ضابطاً تنفيذياً للقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأميركية (EUCOM).

كما تولّى مهام رئيس أركان قائد القوات البحرية السطحية لأسطول المحيط الهادئ، وكاتب الخطابات الرئيسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، واختير عام 2006 زميلاً في البيت الأبيض للعمل ضمن مجلس الأمن الداخلي، قبل أن يتسلم مهامه مديراً لهيئة الأركان المشتركة الأميركية في ديسمبر 2025.

وحصل كاتشر على العديد من الأوسمة والجوائز الفردية والجماعية، من بينها جوائز الكفاءة القتالية التي نالتها الأطقم التي خدم معها، كما مُنح عام 2005 جائزة الأدميرال إلمو زوموالت للقيادة الرائدة، ونال عام 2015 جائزة جون بول جونز للقيادة الملهمة من رابطة البحرية الأميركية خلال قيادته لسرب المدمرات السابع.