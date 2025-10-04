إقالة مثيرة في البحرية الأميركية تسبق عرض ترمب الأكبر

شفق نيوز- واشنطن

أقال وزير الحرب الأميركي بيت هيسغيث، رئيس أركان القوات البحرية جون هاريسون، وهو مساعد بارز يتمتع بقدرة غير عادية على إدارة عملية إعادة تنظيم البيروقراطية في الخدمة، وفق ما كشف عنه موقع "بوليتيكو".

ونقل الموقع عن مسؤولين دفاعيين قولهم، إن "الإقالة المفاجئة، تأتي في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية هونغ كاو هذا الأسبوع".

وأكدت وزارة الحرب "البنتاغون"، في بيان لها، رحيل هاريسون، قائلة إنه "لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن، نحن ممتنون لخدمته للوزارة".

وبحسب "بوليتيكو"، لطالما كانت وظيفة رئيس أركان البحرية مجرد منصب إداري يعمل شاغله من خلف الكواليس، وهو المساعد الأول الذي يضمن أن كل شيء يسير بسلاسة.

لكن هاريسون، وفق الموقع، المُعيّن من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، والذي انضم إلى الخدمة في كانون الثاني/ يناير، كان يتمتع بسلطة نادرة.

يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأمريكي في نورفولك، فرجينيا"، مؤكدا أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".

وقال ترمب: "أنا فخور بأن أعلن أنه يوم الأحد 5 تشرين الأول/ أكتوبر، سأستضيف تحية للأسطول في نورفولك، فرجينيا، لتكريم رجالنا ونسائنا الشجعان من البحرية الأميركية.

وتابع: "ستنضم إلي سيدتنا الأولى الرائعة، وكذلك وزير الحرب العظيم، بيت هيجسيث، ووزير البحرية، جون فيلان، ونحن نحتفل بمرور 250 عاما على الهيمنة البحرية في الولايات المتحدة الأميركية".

بذل تشاك شومر وحكيم جيفريز وغيرهم من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الآخرين قصارى جهدهم، من خلال إغلاق الحكومة السخيف، لتدمير هذا الاحتفال الرائع بالولايات المتحدة، عيد ميلاد البحرية، ومنع أفراد الخدمة العسكرية لدينا من الاحتفال بالتاريخ البحري الأمريكي، ومع ذلك، أعتقد، "يجب أن يستمر العرض!" في الولايات المتحدة.

وكانت البحرية تخطط لهذا الحدث لعدة أشهر، وعلى الرغم من عدم كفاءة الديمقراطيين، إلا أنني أرفض خذلهم كقائد عام لهم.

سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية، سيحضر الآلاف من أفراد الخدمة الفعلية الشجعان والعائلات العسكرية، وأتطلع إلى هذا اليوم الخاص معهم جميعا أراكم يوم الأحد!".