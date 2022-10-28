إقالة قائد شرطة على خلفية احداث دامية في ايران

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، الجمعة، إقالة قائد شرطة مدينة زاهدان عاصمة المحافظة، على خلفية الأحداث التي أدت إلى مقتل وجرح المئات في أعمال عنف وقعت في 30 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال بيان للمجلس نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "المجلس قرر إقالة قائد شرطة زاهدان الجنرال أحمد طاهري على خلفية الأحداث التي وقعت أواخر الشهر الماضي".

وأضاف البيان أن "هذا القرار جاء بعد تشكيل لجنة من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الداخلية العميد أحمدي وحيدي، للتحقيق بأحداث زاهدان".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أنه "سيتم التعامل مع مثيري الشغب للإضرابات في زاهدان وفق القانون".

وأسفرت الأحداث في زاهدان جراء إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين خرجوا باحتجاجات عقب تورط أحد رجال الشرطة باغتصاب فتاة في المدينة، عن مقتل نحو 94 شخصاً وإصابة نحو 300 من المتظاهرين بجروح من القومية البلوشية السنية.