إقالات بالجملة في وزارة الدفاع الاوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إقالة 6 نواب لوزير الدفاع رستم أميروف. ولم تذكر الحكومة الأوكرانية سبب الإقالات، التي شملت أيضا هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.

وكانت أوكرانيا قد عينت رستم وزيرا جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، يناير الماضي، إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.

ووقتها أقالت الحكومة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب وزير السياسة الاجتماعية فيتالي موزيتشينكو ونائبان لوزير التنمية الإقليمية هما إيفان لوكيريا، وفياتشيسلاف نيغودا.

كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية.

وفي آخر تصريح لها قبل الإقالة، قالت ماليار إن كييف استعادت الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمَرة الواقعة شرق البلاد والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

وتابعت ماليار أن قوات كييف استعادت أيضا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا.

وماليار محامية مختصة بقضايا جرائم الحرب وشغلت منصب نائبة وزير الدفاع منذ 2021.