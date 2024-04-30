قاضٍ أمريكي يُغرّم ترامب ويهدده بالسجن

شفق نيوز/ قررت السلطة القضائية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ تسعة آلاف دولار بسبب إساءات صدرت منه لمحكمة في ولاية نيويورك التي تحاكمه بعدة قضايا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القاضي خوان ميرتشان الذي يرأس المحكمة التي تقاضي ترامب، أصدر قراراً يقضي بغرامة مالية على الرئيس السابق تقدر بتسعة آلاف دولار لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة، كما هدده بالسجن لانتهاكه أمراً صادراً عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم علناً.

وتضمن القرار المكتوب الصادر عن القاضي خوان ميرتشان أنه "تم تحذير دونالد ترامب من أن المحكمة لن تتسامح مع استمرار الانتهاكات المتعمدة لأوامرها، وأنها إذا لزم الأمر وكان مناسباً، ستفرض عقوبة بالسجن".

وأصدر القاضي قراره أمام دونالد ترامب في افتتاح الجلسة صباح الثلاثاء، في حين تدخل المحاكمة أسبوعها الثالث.

وغُرّم دونالد ترامب مبلغ ألف دولار عن كل انتهاك ومجموعها تسعة انتهاكات، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

يذكر أن دونالد ترامب يُلاحق بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على فضيحة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016 والتي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجاً من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.

وقبل بدء المناقشات، منع القاضي دونالد ترامب من مهاجمة الشهود والمحلفين علناً وهو ما يفعله دائماً على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، لتجنب خطر الترهيب.

ومنذ اليوم الأول للمحاكمة في 15 نيسان/ أبريل الجاري، طلب الادعاء من القاضي معاقبة دونالد ترامب، لا سيما بسبب تشهيره الشديد في حق ستورمي دانييلز، ومحاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وشاهداً رئيسياً ضده أمام المحكمة.

وكررت النيابة العامة هذه التهمة بعد ثلاثة أيام، مع بروز سبعة منشورات جديدة على موقع "تروث سوشال" وموقع حملة ترامب.

وهاجم المرشح الجمهوري مرة أخرى مايكل كوهين ووصفه بأنه "كذاب بالجملة"، لكنه ردد أيضاً تعليقات جيسي واترز المذيع البارز في محطة "فوكس نيوز" المفضلة لدى المحافظين، مؤكداً من دون دليل أنه "يختارون نشطاء تقدميين سريين يكذبون على القاضي ليكونوا جزءاً من هيئة المحلفين".

وغداة نشر ترامب هذا المنشور، انسحبت امرأة من بين المحلفين قائلة إنها تخشى أن يتم التعرف عليها.