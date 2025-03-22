قاضية بريطانية تمنح لجوءً لعراقي بالخطأ ظنته إيرانياً

شفق نيوز/ قررت القاضية البريطانية في محكمة الهجرة واللجوء، هيلينا سوفيلد-تومسون، منح مواطناً عراقياً حق اللجوء في المملكة المتحدة عن طريق "الخطأ" بعد اعتقادها أنه من إيران وليس العراق.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الرجل، الذي جرى إخفاء هويته، كان قد طلب اللجوء بحجة أنه أدلى بتعليقات مناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي كان مهددا بالملاحقة القانونية إذا عاد إلى العراق، واستنادا لذلك حكمت القاضية، بالحكم لصالح الرجل استنادا لقوانين إيران.

وأشارت القاضية في حكمها إلى أن السلطات في بلد طالب اللجوء لديها قدرة "متطورة" على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للمعارضين السياسيين.

لكن وفقا للصحيفة، فإن العراق لا يمتلك مثل هذا النوع من المراقبة.

وأضافت الصحيفة أن محكمة ثانية وجدت أن القاضية سوفيلد-تومسون "أخطأت قانونيا"، مما يعني أن قضية لجوء الرجل ستتم إعادة النظر فيها من خلال جلسة محاكمة جديدة.

وكان الرجل العراقي ادعى في جلسة استماع عقدت في عام 2022، أنه "مهدد من القيادة الكوردية لأنه كشف عن ممارساتهم الفاسدة وسلوكهم".

كما قال إنه شن حملة ضد القيادة الكوردية في المملكة المتحدة، مما يعني أنه سيكون مهددا بالاضطهاد إذا عاد نتيجة لذلك.