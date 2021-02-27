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قادمة من كوردستان العراق.. التحالف الدولي يعزز قواته بمنطقة الإدارة الذاتية في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-27T16:17:16+0000
قادمة من كوردستان العراق.. التحالف الدولي يعزز قواته بمنطقة الإدارة الذاتية في سوريا

شفق نيوز/ دخلت قافلة جديدة للتحالف الدولي، اليوم السبت، تحمل معدات عسكرية ولوجستية من العراق إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وأبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز؛ أن "القافلة دخلت من إقليم كوردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي سالكة الطريق الدولي باتجاه القواعد العسكرية التابعة للتحالف في الحسكة".

وأضاف؛ أن القافلة ضمت قرابة 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومدرعات ومعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج وقود.

وسبق أن وصلت قافلة للتحالف الدولي في 23 شباط الحالي، تألفت من قرابة 50 آلية وصهاريج وقود وشاحنات مغلقة محملة بالمواد اللوجستية والعسكرية.

وكان النائب العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" كيفين كوبسي قد قال خلال مؤتمر صحفي في قاعدتهم بمدينة رميلان 24 تشرين الثاني 2020، أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأن الحرب ضد داعش لم تنته في شمال وشرق سوريا حسب وصفه.

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