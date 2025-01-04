قادمة من العراق.. هبوط طائرة بمعدات عسكرية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، بأن طائرة شحن قادمة من العراق، هبطت فجراً في قاعدة أمريكية في بلدة الشدادي جنوب الحسكة بشمال شرق سوريا.

وذكر المرصد، في بيان له أن الطائرة، التي هبطت ليل الجمعة السبت، كانت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وانطلقت من العراق، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.

ووفق المرصد "تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية براً وجواً إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق، لتعزيز القواعد الأمريكية وإرسال دعم إضافي إلى عين العرب، كوباني.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية واحد في التنف بريف حمص، و2 في ريف دير الزور، و 6 في محافظة الحسكة.