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قادما من العراق.. اليونان تتهم تركيا باحتجاز وزير خارجيتها "في الجو"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-15T14:56:58+0000
قادما من العراق.. اليونان تتهم تركيا باحتجاز وزير خارجيتها "في الجو"

شفق نيوز/ اتهمت اليونان تركيا، الخميس، بتعمد تعطيل طائرة حكومية تقل وزير خارجيتها من العراق وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة قبل منحها الإذن بعبور الأجواء التركية.

ونفت تركيا الاتهام قائلة إن الطائرة أقلعت من العراق بدون مسار محدد للطيران لكن سُمح لها بالمرور بعد توضيح هذا المسار.

وتصاعدت التوترات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، اللذين يخوضان نزاعا حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، في ظل مطالبة كل منهما بالسيادة على مناطق بحرية يعتقد أنها غنية بالغاز.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، للصحفيين "إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية...آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل".

وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، التلميح بأن الطائرة التي تقل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، جرى تعطيلها عمدا لاستفزاز أثينا.

وقال إن "الطائرة المعنية أقلعت من العراق دون تقديم مسار محدد للطيران. وعندما دخلت الطائرة مجالنا الجوي، طلبنا من السلطات العراقية مسار الرحلة على وجه السرعة ومضت الرحلة بأمان بعد الحصول عليه".

وذكر أن تركيا وافقت على طلب يوناني للسماح بطائرة الوزير بالمرور عبر مجالها الجوي في طريقها إلى العراق يوم 14 أكتوبر.

وقال إنه بعد تعطل تلك الطائرة في العراق، أرسلت اليونان طائرة ثانية مُنحت أيضا الإذن بالتحليق في المجال الجوي التركي "برقم تصريح الرحلة نفسه دون أي تأخير".


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